TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti'nin, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtımı yapan firmaların bölgede uyguladığı fiyat politikaları ve kullanıcılara yansıtılan fatura tutarlarındaki çelişkiler", HDP'nin, "Artvin'in sorunları", CHP'nin, "demir yolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar, demir yolu ağının geliştirilip yaygınlaştırılması" ile ilgili araştırma önergelerinin görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinden sonra, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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