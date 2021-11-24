TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündem önerileri kabul edilmedi - Haberler
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündem önerileri kabul edilmedi

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündem önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İyi Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "Usta öğreticiler ve sözleşmeli öğretmenlerin sorunları", HDP'nin "Kadına yönelik şiddetin sebepleri" ve CHP'nin "Öğretmenlerin sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimine geçildi.

Genel Kurulda, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen üç aday arasından seçim yapılacak.

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AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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