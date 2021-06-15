TBMM Genel Kurulunda Bitlis tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bitlis tartışması çıktıTBMM Genel Kurulu'nda Bitlis'e yönelik yatırımlarla ilgili tartışma çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bitlis tartışması çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda Bitlis'e yönelik yatırımlarla ilgili tartışma çıktı. AK Parti Bitlis milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'e yapılan yatırımlardan bahsederek, "Beş yıl önce 700 iş yeri bulunan bir ticaret merkezi yaptık, proje hazırladık, dere üzerindeki bütün mal sahipleriyle tek tek anlaşarak kamulaştırma paralarını ödedik; kiracılar için de -mevcut, şu an yapılmış olan- ticaret merkezinde yer ayarlayarak, bütün kiracıları oraya kira paralarını da vererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız taşınma ücretlerini de vererek" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara milletvekili Tekin Bingöl'ün 'Dere üzerinde tarihi Ulu Cami yıkılacak' sözlerine cevap veren Kiler, "Dere üzerindeki Ulu Cami yıkılmayacak; Valilik açıklaması, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın açıklaması burada. Dere üzerinde olmayan 'Kazımpaşa İlkokulu yıkılacak' diyor; Kazımpaşa İlkokulu yıkılmayacak. Bırakın Ulu Cami'yi, derenin üzerinde herhangi bir tarihi eser olmayan cami dahi yıkılmayacak; hiçbir cami yıkılmayacak, oradaki yaklaşık 20 tarihi eser, köprü hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.

CHP Ankara milletvekili Tekin Bingöl, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2448'i göstererek, "Cumhurbaşkanı bile yanıltılmış, doğru dürüst bilgi verilmemiş. Bu kararnamede şöyle bir kroki var, bunun devamı şurada. Şimdi, deniliyor ki: 'Efendim, cami yıkılacak'. Ya, bir de cami yıksaydınız, bir de cami yıkılsa. Bitlis'te Köy Hizmetleri Camisi yıkılıp yerine dükkan yapıldı. İnkar edebilir misiniz? Edemezsiniz, yıkıldı. Biz 'Cami yıkılsın.' demiyoruz ama şurada doğru dürüst bir çalışma yapılmadığı için -şu projede- Ulu Cami, Hacıbehiye Camisi, yüzyıllık Kazımpaşa İlkokulunun hepsi bu proje içerisinde. Numaralarını vereyim, saklı gizli iş yok. Bakın, Hacı Behiye Camisi beş yüz yıllık cami 98'e 27, burada açıp bakabilirsiniz. Ulu Cami 99'a 13, riskli alan ilan edilmiş ve riskli alan yıkılacak diye bir karar var. Biz 'Cami yıkılsın.' demiyoruz ki, cami yıkılıp projeye alınmış, projenin içinde" diye konuştu.

HDP Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, "2 milyon lira restorasyon için harcadınız mı orada kardeşim? Madem restore ettiniz, o zavallı esnaf da orada kalacağını düşünerek bir sürü masraf yapmış, içini düzeltmiş. Niçin bunların tazminatlarını ödemiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı