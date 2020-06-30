TBMM Genel Kurulunda "barolara ilişkin kanun teklifi" tartışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulunda "barolara ilişkin kanun teklifi" tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'de şu anda "siyasallaşmış baro"nun en ağır örneğinin görüldüğünü belirterek, "Mesleki olarak yapılacak her türlü çalışma baş tacıdır ancak birçok baronun, Diyanet'ten birçok konuya, başörtüsünden darbeye kadar nerede yer aldığını tüm...

TBMM Genel Kurulunda
30.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:43

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'de şu anda "siyasallaşmış baro"nun en ağır örneğinin görüldüğünü belirterek, "Mesleki olarak yapılacak her türlü çalışma baş tacıdır ancak birçok baronun, Diyanet'ten birçok konuya, başörtüsünden darbeye kadar nerede yer aldığını tüm milletimiz yakinen takip etti." dedi.

Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerinin görüşmeleri sırasında, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan barolara ilişkin kanun teklifine yönelik tartışma yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, barolara ilişkin kanun teklifinin "sarayın talimatıyla" TBMM Başkanlığına sunulduğunu iddia etti.

İktidarın savunma mesleğini yok etmeye, baroları güçsüzleştirmeye ve köle durumuna sokmaya yönelik bir kanun teklifi hazırladığını ileri süren Tezcan, "Adliye koridorlarını Menzilcilere, Hak Yolculara tahsis ettiniz. Baroları da 'Menzilcilerin, Hak Yolcuların, filanca etnik kökenin, filanca cemaatin, filanca ideolojinin barosu' diye bölme peşindesiniz. Yazıktır bu yargı sistemine yaptığınız kötülükler." diye konuştu.

Söz konusu teklifin, 2013 yılında FETÖ projesi olduğunu savunan Tezcan, iktidara "FETÖ'nün yarım bıraktığı işleri ikmal etme peşinde misiniz?" sorusunu yöneltti.

Tezcan, iktidarı barolara ilişkin kanun teklifinden vazgeçmeye çağırarak "Daha önce 'Allah da millet de bizi affetsin. Hata yapmışız.' deme hakkınızı tükettiniz. Hiç olmazsa şu saatten sonra yargı camiasına, savunma mesleğine, adalet duygusuna kötülük yapmaktan ve tahrip etmekten vazgeçin." ifadelerini kullandı.

"Dünyada örnekleri var"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, CHP'li Tezcan'ın sözlerine yerinden cevap verdi.

Tezcan'ın sözünü ettiği "sarayın" milletin evi olduğuna işaret eden Turan, "Saraydaki kişi dediği de milletin çok büyük oy oranlarıyla yaklaşık yirmi yıldan beri hep destek verdiği bizim Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bizim o ifadeyle 'saraydakiyle' istişare etmemiz, toplantı yapmamız çok doğal." diye konuştu.

AK Parti'li Turan, birçok baronun "DHKP-C'nin arka bahçesi" niteliğinde açıklamaları bulunduğunu belirterek "Şu an siyasallaşmış baronun en ağır örneğini görüyoruz. Mesleki olarak yapılacak her türlü çalışma baş tacıdır ancak birçok baronun, Diyanet'ten birçok konuya, başörtüsünden darbeye kadar nerede yer aldığını tüm milletimiz yakinen takip etti." ifadelerini kullandı.

Barolara ilişkin kanun teklifinin "FETÖ projesi" olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Turan, teklif hazırlanırken vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığını anlattı.

Turan, düzenlemeyle mevcut baroların yerini koruduğunu, belli sayıda avukatın tekrar bir baro kurulabilmesine imkan tanındığını aktararak "İsteyene tekrar bir baro hakkı vermek, hem örgütlenme özgürlüğünün hem fikir özgürlüğünün bir gereğidir. Bunun dünyada örnekleri var." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP'li Tezcan'ın kanun teklifinin hazırlanmasına ilişkin iddialarının iftiradan ibaret olduğunu dile getirerek kendisini bunları ispata davet etti.

"Utanırsınız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz alarak kanun teklifiyle Türkiye Barolar Birliğine (TBB) 181 avukat bulunan Rize'nin 4 delege, 9 bin 612 avukatın bulunduğu İzmir'in ise 5 delege gönderecek olmasını eleştirdi. Özel, "Mecliste oturup da ele geçirdiğiniz yasama çoğunluğuyla kötü işler yapmaya, demokrasiyi ayaklar altına almaya hakkınız yok. Utanırsınız! Gelecek dönemlere bunu bırakırsınız. Bir gün çıkarlar, bu tabloyu böyle alnınıza yapıştırırlar sizin." sözlerini sarf etti.

AK Parti'li Turan, TBB'nin "başkanların birliği" olduğuna işaret ederek, "Özgür Bey'in eleştirisini ciddiye alarak bu hassasiyeti önemli diyorum. O yüzden 5 bin avukatın olduğu yerde ilave bir baro imkanı varsa aynı şekilde delege imkanı da olsun. Dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir tarzı yerlerde her beş binde 1 ilave delege vererek zaten nüfusa ilişkin bir delegasyon yapılanmasını da kısmen sağlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Kanun teklifinin komisyonda görüşüleceğini anımsatan Turan, bu aşamada getirilen teklifleri değerlendireceklerini belirtti.

"Çoğulculuk hikayesi"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti'li Turan'ın sözlerini eleştirerek, baro başkanlarının söz konusu kanun teklifine karşı olduklarını ilan ettiklerini söyledi.

İktidarı eleştiren Beştaş, "Bize çoğulculuk hikayesi anlatmasınlar. 'Savunmayı ele geçiremedim, hukuksuzluğumu teşhir ediyor. Kadın cinayetlerinde verdiğim cezasızlık kararlarına karşı tepki veriyorlar. İşkenceyi aklamama izin vermiyorlar. AİHM'e gidiyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar, ben bunu engellemek istiyorum.' diyorlar. Bunun meali budur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti'li Turan, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un da dile getirdiği "partisinin bir yöneticisine Diyarbakır'da işkence yapıldığı" iddiasının araştırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı Haber
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı Haber
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor Haber
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi Haber
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı Haber
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı Haber
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor İrfan Buz Adem Büyük Alper Ulusoy Burak Yılmaz Mete Kalkavan
Daha Fazla Kız Karar Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulunda "barolara ilişkin kanun teklifi" tartışması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 22:46:34. #1.15#
title