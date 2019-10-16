TBMM Genel Kurulunda Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi

16.10.2019 17:02

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Türkiye'nin, meşru müdafaa hakkını kullandığını, hukuken yapması gerekeni yaptığını belirtti.

Zengin, TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirme yapmasının ardından AK Parti Grubu adına söz aldı.

Dünyayı rahat bırakmayan sömürgeci anlayışın devam ettiğini, bu anlayışın uluslararası terör örgütlerini kullandığını belirten Zengin, "Bu terör örgütlerinin farklı isimleri, kimlikleri var. Farklı gibi görünüyorlar. Kimi İslami terminolojiyi kullanıyor, kimi bakıyorsunuz diyor ki 'Ben sol örgütlerin devamıyım.' diyor. Bir başkası başka şeylerden feyz alıyor. Bu işleri yaparken özellikle gençleri tercih ediyor. Sonunda ne olursa olsun karşınıza canavarca bir terör örgütü çıkıyor." diye konuştu.

Terör örgütü El Kaide'nin, terör örgütü DEAŞ'tan hiçbir farkı olmadığını söyleyen Zengin, "Peki El Kaide nasıl doğdu? Kendi kendine mi geldi Afganistan'a? ABD, Afganistan'a el koysun, işgalini meşrulaştırsın diye El Kaide'yi inşa etti. El Kaide'yi aldı oradan Irak'a, devamında Suriye'ye. Bu form yetmedi, DEAŞ diye yeni bir form yarattı. Dünyayı korkuttu. En çok da bize zarar verdi." ifadelerini kullandı.

"Bu açıdan bakıldığında terör örgütüyle, terörü temizlemeye çalışan bir dünyanın görüldüğünü" dile getiren Zengin, şöyle devam etti:

"Biz terörsüz bir barış tesis edemez miyiz? Nasıl oluyor ABD, DEAŞ'tan kurtulmak için koskoca YPG'yi meşrulaştırıyor, 30 bin tır silah veriyor? Biz diyoruz ki biz nerede hata yaptık? Biz mi hata yapıyoruz? Hatayı yapan dünyanın bu yaklaşımı. Hiç değişmeyen bu sömürgeci yaklaşım. Kimliği ne olursa olsun, hangi dinin kisvesini kullanırsa kullansın bütün terör örgütlerini şiddetle reddediyoruz ve onların karşısında duruyoruz. Biz kendi askerimizle mücadele ediyoruz. Bütün dünyaya 8 yıldır anlatıyoruz. Sayın Dışişleri Bakanımız da anlattı. Trump'la konuşmalar, konuşmalar... Kelimelerin de bir anlamı yok, telefonda konuşuyorsunuz, beyefendi sabah uyanıyor bambaşka bir tweet atıyor, akşama başka bir tweet. Hangi tweetine karşılık vereceksiniz. Bu tarz yaklaşımlar içinde bizim yapacağımız şey, artık iş başa düşmüştür."

Meclisteki 4 siyasi partinin tezkereyi desteklediğini anımsatan Zengin, "Çünkü gerçeği siz de görüyorsunuz. Başka çare yok. Bunu kendimiz halletmeye mecburuz. Çünkü ABD'nin meselesi, Türkiye'nin meselesi değil. Onun koruduğu başka yerler var. İsrail aşağıda dururken Amerika bizi umursar mı, bizim geleceğimizle ilgili herhangi bir kaygısı olabilir mi?" diye sordu.

"Yalnızlık onurlu bir iştir"

"Türkiye'nin, nereden gelirse gelsin terörü engellemek için Suriye'nin kuzeyine harekat gerçekleştirdiğini" belirten Zengin, "Burada adı PKK, aşağı iniyorsunuz adı YPG oluyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Şunu söylememiz lazım; Amerika binlerce kilometre uzaktan geliyor. Biz yürüsek kilometre değil, metre. Burnumuzun dibi. Ölenler kardeşlerimiz. Ailelerin bir kısmı zaten sınırımızın içinde yaşıyor. Bizim kardeşlerimiz hayatını kaybediyor. Görülen şey şu; Biz bir şey yapmazsak aynı şeyi bizim ülkemize taşıyacaklar. Zaten bazı konuşmalarda bunun nüvesini alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, meşru müdafaa hakkını kullandığını, hukuken yapması gerekeni yaptığını vurgulayan Zengin, "Yalnız mıyız? Evet, yalnızız ama bakmayın yalnızlık onurlu bir iştir. Lider ülkeler yalnızdır. Bu işin kaderi böyledir. Siz yola çıkarsınız, başarırsanız arkanızda bir sürü insan olur. Nihayetinde Türkiye belli bir amaç içinde orada ve mümkün olan en kısa zamanda sivillerin hakkını, hukukunu koruyarak görevini tamamlayacak ve geri dönecek." dedi.

Harekatın başladığı gün camilerden Fetih Suresi'nin okunmasını eleştirenlere yanıt veren Zengin, "Fetih Suresi okumasın da ne okusun? Önce Allah'tan yardım dilemesin de ne yapsın? Önce elbette Fetih Suresi okuyacak, manen güçlenecek. Bu yüzden Allah, Fetih Suresi'nin anlamını idrak etmeyi hep beraber milletimize nasip etsin." diye konuştu.

"Kadınlar da sonuna kadar bu davanın arkasında"

Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerin paylaştıkları videoları izlediğini söyleyen Zengin, şunları kaydetti:

"O kadar mutmainler ki, ne iş yaptıklarının öylesine farkındalar ki insan kendi nefsinden haya ediyor. Biliyorum askerlik biraz erkek işi gibi algılanıyor ama bu ülkede, bu topraklar Mustafa Kemal ile beraber özgürlüğünü kazanırken erkekler kadar kadınlar da mücadele etti. Kadınlar sadece evlatlarının ellerine kına yakarak cepheye göndermedi, kendileri de gitti. Bu topraklar için savaştı. Bugün de böyle. Kadınlar da sonuna kadar bu davanın arkasında."

Kaynak: AA