TBMM Genel Kurulunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin teklifin görüşmeleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin teklifin görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin teklifin görüşmeleri başladı
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

Meclis Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerilerinin kabul edilmemesinin ardından akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Meclis Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerilerinin kabul edilmemesinin ardından akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve işletmelerin yaşadığı sorunlar", HDP'nin "Kovid-19 nedeniyle turizm sektöründe yaşanan sorunlar", CHP'nin "Blockchain teknolojisine yönelik altyapının geliştirilmesine" ilişkin grup önerileri ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye'nin Kovid-19 vakalarında dünya birincisi olduğunu ve hükümetin kapanma kararında geciktiğini öne sürdü.

Cesur, Ticaret Bakanlığı verilerine göre sadece 2020 yılında 99 bin 558 dükkan ile 40 bin 735 şirketin kapandığını, hükümetin zor durumda olan esnafa gereken desteği vermediğini savundu. Cesur, esnafı, düzensiz geliri olanları, işini kaybedenleri, kısıtlamadan dolayı çalışamayanları destekleyecek ekonomik destek paketinin açıklanması gerektiğini söyledi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, partisinin grup önerisi üzerindeki konuşmasında, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle turizm sektöründe çalışan yaklaşık 500 bine yakın vatandaşın mağdur olduğunu iddia etti. Bülbül, sektörün çöküşten çıkması için kriz masasının kurulmasını, turizm işletmelerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasını ve işletmelere nakdi destek verilmesini istedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, blok zincir teknolojisinin dünyanın geleceğini değiştirebileceğini ifade ederek, hükümetin konuya duyarlılık göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Kripto para borsası kuran Faruk Fatih Özer'in yatırımcıları dolandırdığı iddiasına değinen Budak, bu kişinin en kısa sürede Türkiye'ye getirilerek yargılanması gerektiğini belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, blok zincir teknolojisinin geleceği şekillendirecek yeni iş modelleri oluşturan teknolojilerden biri olduğunu söyledi.

Blok zincir teknolojisinin merkezi olmayan bir yapıda olduğuna işaret eden Canbey, Türkiye'de ilgili kurumların bu teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Genel Kurulda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi
Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi
Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulunda akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin teklifin görüşmeleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 18:38:45. #1.14#

title