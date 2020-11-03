TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin...
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TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin...

03.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:20
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin,

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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