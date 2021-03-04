TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

04.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:42
TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 4 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 4 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ile Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn'da İmzalanan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

28. Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Ürdün Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 9 Mart salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 21:53:49. #1.14#
title