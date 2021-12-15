TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

Tbmm Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk dört maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, 1 ve 2'nci maddeleri, üzerinde konuşma yapılmadan oylanarak kabul edildi.

Teklifin 3'üncü maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Şenol Sunat, dolar kurunun, 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken 9 lira 33 kuruş olduğunu, bugün itibarıyla 15 liraya yaklaştığını söyleyerek, "2022'ye bile girmeden bütçenin üçte ikisine yakını eriyip gitti." dedi.

Bunun, daha fazla borçlanma ve faiz ödeme anlamına geldiğini dile getiren Sunat, "Bu, vatandaşın sırtına binecek, boğazını sıkacak vergi demek. Bu bütçe topluma güven vermiyor. Bu bütçe yokluk ve yoksulluk bütçesi." ifadesini kullandı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise et ve süt işletmecilerinin sıkıntı içinde olduğunu, yem, ilaç, nakliye ve gübre fiyatları ile tarımsal girdilerin düzenlenmesinin çiftçiye can suyu olacağını belirtti.

Kırsal kalkınma desteği kapsamında, çiftçilerin ihtiyaç duydukları makinelere yüzde 50 hibe desteği sağlandığını hatırlatan Erbaş, "Bunun nüfusun 20 bin altındaki yerleşim yerlerinde uygulanması belirtilmiştir ancak geçiminin büyük bölümünü halen çiftçilikle sürdüren vatandaşlarımızın bir kısmı bu projeye başvuramamaktadır. Kırsal alan şartının kaldırılarak oluşan mağduriyetin giderilmesi önem arz ediyor. Arazi mülkiyeti şartı yerine, çiftçi kayıt sisteminde ekili arazi şartı getirilmesi yerinde olacaktır." diye konuştu.

Teklifin 4'üncü maddesi üzerinde konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin, "Başörtüsü zulmünü sonlandırmak için Meclisin aldığı kararı '400 el kaosa kalktı' manşetleriyle okulda, iş hayatında hayatlarını heba ettiğiniz genç kızlardan, kadınlardan mı helallik istiyorsunuz? Gazi Meclisin çatısı altında edebe aykırı sözlerden, hareketlerden dolayı milletten helallik istiyor musunuz? 'Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.' deniliyor ya geçmişi de düşünürsek bu yolculuktan dönülemeyecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Bunun üzerine sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "28 Şubat'ta, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde başörtülü sınıf arkadaşımı dışarı çıkardılar diye laboratuvarı boşaltıp 'O girmeden girmeyiz.' diyen benim. Milletvekili olduğum gün, hanımefendinin yazdığı mektup benim için onur vesikasıdır." dedi.

Özel, o dönem 27 Nisan e-muhtırasına karşı olduğunu da söyledi.

Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu temsil ettiğini, kendisine vekalet ettiğini dile getiren Özel, "Sizin gösterdiğiniz o şeytan biz değiliz, şeytanınızla gidin nerede helalleşecekseniz helalleşin, nerede hesap verecekseniz orada hesap verin." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Özgür Bey'i tebrik ediyoruz, başörtülülere fakültede sahip çıkmış. Can baş üstüne ancak kendi ifadesiyle vekili olduğu Genel Başkanının, Anayasa Mahkemesine, başörtüsüyle ilgili kanunun iptali için gittiğini hatırlatmak isterim." dedi.

Bülent Turan, 27 Nisan e-muhtırasına karşı çıktığını söyleyen Özel'i tebrik ederek, "27 Nisan'a, mensubu olduğu partisi ve genel başkanının, büyük bir heyecanla 'Altına imza atarım.' dediğini herkes biliyor. Bu yüzden Özgür Bey'in demokratik tavrı, partisine ve liderine örnek olsun diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin 4'üncü maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Aradan sonra Adan, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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