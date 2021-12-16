TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurulda partisi adına söz alan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Millet İttifakı'nın kazandığı belediyelerde işçilerin haksız yere işten çıkartıldığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerde hiçbir işçinin işinden olmayacağını belirtip "namus" sözünü verdiğini anımsatarak, Kılıçdaroğlu'ndan sözünün arkasında durmasını beklediklerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını vurgulayarak, belediyelerde işten atılan insanların her ay bankamatiğe giderek maaşlarını çektiğini, ancak işe gitmediklerini ifade etti.

MHP Milletvekili Kılavuz'dan, işten atılan işçilerin listesini isteyen Altay, bu listeyi genel başkanlarına sunacaklarını söyledi.

Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözün arkasında olduğunu, konuyu araştırmak için gerekirse milletvekillerini görevlendireceklerini, CHP olarak haksızlığa izin vermeyeceklerini ve hiçbir belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nun sözünü yere düşürmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Uludere olayı tartışması

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı Köyü'nde, 28 Aralık 2011'de meydana gelen ve 34 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yaptığı konuşma sonrası tartışma çıktı.

Sorumluların bulunmasını isteyen Gök, "Bu ülkede elbette adalet işleyecek, bu ülkede elbette bu işleri yapanların yanına kar kalmayacak, bu ülkede elbette devletin sorumluluğu mutlaka yerine gelecek." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise yapılan işin istihbari bilgi çerçevesinde olduğunu belirterek, "Fehman Hüseyin denilen PKK terör örgütü önderlerinden birisinin, Türkiye üzerinden Suriye'ye gidip orada terörist yapılanmaya destek olacak bir faaliyette bulunmasının önüne geçilmesi amacıyla yapılan bir istihbarat. Ama istihbari bilginin verdiği sonuçlar, Uludere'de kabul edemeyeceğimiz, bütün vicdanları yaralayan bir hadise gerçekleşti." dedi.

Elitaş, Fehman Hüseyin'in daha sonra bu grup içine sızmaktan vazgeçmiş olabileceğini ve terör örgütünün, çocukları kullanarak yanlış bilgi sızdırmış olup olmayacağının da sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise olayın ardından saatlerce açıklama yapılmadığını, bölgede bulunan karakol yetkililerinin uyarısına rağmen olayın gerçekleştiğini savundu.

Genel Kurulda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

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