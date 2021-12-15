TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.

Milletvekilleri, teklifin 10. maddesi üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 50 gün önce bütçe görüşmelerine komisyonda başladıklarını ve doların o gün 9,5 lira iken bugün 15 liraya merdiven dayadığını söyledi.

Görüşmeler devam ederken bütçenin üçte birinden fazlasının eriyip gittiğini ileri süren Örs, şunları söyledi:

"2022'ye girmeden üçte biri yok olan bütçeyle hangi yatırımları yapacak, hangi sıkıntıları giderecek, hangi derde derman olacaksınız. Bu bütçe bir yoksulluk bütçesidir, yokluk bütçesidir. Bu bütçede EYT'lilerin sorunlarına ilişkin çözüm yok. Bütçede 3600 ek gösterge sözünü yerine getirebilecek bir kaynak yok, işsize iş yok, atanamayan öğretmene kadro yok, sayıları 400 bini geçen iktisat, işletme, maliye, ekonometri, uluslararası ilişkiler, iktisadi ve idari bilimler fakültesi gençlerimize istihdam yok. Bu bütçede atanamayan sağlıkçılarımız, işsiz mühendislerimiz için umut yok. Bu bütçenin vizyonu yok. Toplumun yığınla sorunu varken bu bütçenin onları çözecek gücü yok, her şeyden önemlisi inandırıcılığı yok. Bu bütçe yoksuldan alınıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe vatandaş için yokluk, kıtlık ve kanaat; iktidar ve yandaşları için bolluk, lüks ve şatafat bütçesidir."

"Mahalli idareleri birlik ve bütünlüğün uygulayıcısı olarak görüyoruz"

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP olarak mahalli idareleri, milli birlik ve bütünlüğü sağlamada en önemli uygulayıcılar olarak gördüklerini belirterek, "Vatan sevgisi, millete hizmetin en büyük gücüdür ve bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden biri de hiç şüphesiz yerel yönetimlerimiz ve belediyelerimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi, mahalli idareleri, milli kalkınma ilke, hedef ve politikalarının yerel uygulayıcıları ve yurt sathında yaygınlaştırılmasının öncelikli paydaşları olarak görmektedir." dedi.

Özellikle belediyelerin en ücra köşedeki vatandaşla iletişim halinde olan, ihtiyaç ve sorunlarından haber dar, vatandaş memnuniyetinin ve hayat kalitesinin yükseltilmesini ülkü edinen birimler olduğuna değinen Durmaz, belediyelerin beşikten mezara kadar vatandaşa hizmet eden kurumlar olduğunu söyledi.

Durmaz, belediyelerin on binlerce kişiyi ekmeğinden eden vicdan yoksunlarının çiftliği, "Şu partiye şu kadar, bu partiye bu kadar kontenjan" diyerek alım hesabı yapılan pasta paylaşım yerleri, terör örgütlerinin sembollerini çocuk parklarına işleyecek kadar ihanetin resmedileceği alanlar, halkın milli ve manevi değerlerine sözde sanat adıyla saldırılan gösteri merkezleri, özerlik peşinde koşanların oyun sahası, örgüt sempatizanlarının, terör örgütlerine iltisaklı vatan hainlerinin doldurulduğu vatana ihanet merkezleri olmadığını belirtti.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, bütçeyi savaş bütçesi olarak değerlendirerek, "Bu, olsa olsa küçük bir azınlığın, yandaş bir azınlığın derdine derman olabilecek, asla bu toplumu, bu halkları kapsamayacak bir bütçe niteliğindedir." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP'li belediyelere iftiralar atıldığını, kendi bütçesini savunamayan iktidar sahiplerinin belediyeleri karalamaya çalıştığını öne sürdü.

"Kimse oturduğu makamlara güvenip seçilmiş belediye başkanlarımızın hakkını yemeye kalkmasın. Biz kimsenin hakkını yemedik, belediyelerimizin hakkını, hukukunu da kimseye yedirmeyiz." diyen Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da tepki gösterdi.

Torun, devraldıkları 5 büyük şehirde, sosyal yardımların 3 katına çıkarıldığını, kendi belediyelerinde çalışana asgari ücretten fazlasının ödendiğini iddia etti.

"Milletin iradesini her şeyin üzerinde tuttuk"

Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, pandemi ve kriz döneminde hazırlanan bütçenin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı olduğunu söyledi.

Bu bütçe ile eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik başta olmak üzere enerjiden tarıma, ulaştırmadan sanayiye her alanda elde edilen kazanımların daha da yükseltileceğini belirten Etyemez, AK Parti hükümetleri olarak milletin iradesini daima her şeyin üzerinde tutuklarını kaydetti.

Hükümetin icraatlarına ve projelerine değinen Etyemez, "Biz bu cennet vatanımızı hakka, hakikate, hakkaniyete dayalı bir kalkınma anlayışıyla yönetiyoruz. Cumhur İttifakının güçlü iradesiyle eser ve hizmet siyaseti yaparken, ülkemizi kalkındırırken, geleceği inşa ederken öğretmenlere, hakimlere, bürokratlara ve devlet memurlarına karşı kullanılan üslupsuz dili asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise çiftçilerin sıkıntılarına değindiği konuşmasında, AK Parti'nin hedefinin "çiftçiye zulmetmek ve tarımı bitirmek" olduğunu ileri sürdü.

Aydınlık, AK Parti'nin "çantada keklik" gördüğü Şanlıurfalıların onları "sandığa gömeceğini" iddia ederek, "İlk seçimlerde iktidardan gidiş yolunda hayırlı yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 10. maddesi kabul edildi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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