TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda, "Yapılan hazırlık çalışmalarının son halini yarın TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sırasında şahsına yönelik iftiralarda bulunduğunu ileri sürdü.

Eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltına alınan kişinin, HDP Gençlik Meclisi üyesi olduğunu, bu kişinin kendisinin evinde yakalanmadığını söyleyen Kaçmaz, "Ne benim ne ailemin ne herhangi bir akrabamın evinde herhangi bir gözaltı işlemi yapılmıştır. Süleyman Soylu, benim evimde bir şüpheliyi sakladığımı düşünseydi kolluk gücüne bırakmaz, sırf siyasi şov için baskını o yapardı. Bunu hepiniz de biliyorsunuz ama o gün buraya geldi ve hukuku ayaklar altına alarak, vicdanı ayaklar altına alarak böyle bir iftirada bulundu." diye konuştu.

Kaçmaz'ın açıklamaları sonrasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kaçmaz'ın kin ve nefret ifadeleriyle yaptığı konuşmanın, İçişleri Bakanı Soylu'nun, bakanlığı döneminde terör örgütüne diz çöktürmesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Elitaş, 8 Aralık itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 165 terörist kalmasının, son birkaç günde Türkiye içinde ve dışındaki terör örgütü üyelerinin 10-15'inin etkisiz hale getirilmesinin, Soylu'nun terörle mücadele konusundaki büyük başarılarının birilerini gereksiz şekilde rahatsız ettiğini dile getirerek, " Süleyman Soylu'yu uzun zamandır tanırım. Birlikte milletvekilliği yaptık, MYK'da bulunduk. Süleyman Soylu mert adamdır, net adamdır, PKK'nın da başının belasıdır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisinde yeniden bir düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Elitaş, "Yapılan hazırlık çalışmalarının son halini yarın TBMM Başkanlığına sunacağız. Siyasi parti gruplarının da bu konuda katkı vereceklerine inanıyorum." diye konuştu.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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