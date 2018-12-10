TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi Görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet...
IHAAW205432-SIY/10-12-2018 - TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuşma yaparken İYİ Partili Yasin Öztürk’ün hakaret etmesi ile tartışma çıktı.
TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuşma yaparken İYİ Partili Yasin Öztürk'ün hakaret etmesi ile tartışma çıktı. Tartışma üzerine oturuma ara verildi. 10.12.2018 20: 54: 32 TSI
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