TBMM Genel Kurulu yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere toplandı
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TBMM Genel Kurulu yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.

TBMM Genel Kurulu yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere toplandı
07.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:45

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.

Seçime geçilmeden önce 3 milletvekili gündem dışı söz aldı.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay "dijital dönüşüm, kadınlar ve Türkiye", CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel "Yalova Millet Çiftliği", AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman "Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar'da 5 Temmuz 1993'te meydana gelen Başbağlar katliamının 27. yılı" konularında konuştu.

Taşlıçay, dijitalleşmenin, kadınlar için önemli olanakları ve tehditleri bünyesinde barındırdığını belirterek, "Tüm tehditler bertaraf edilecek ve dijital çağ, kadınlarımızın çağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahlaksızlık ve ilkesizliğin, sosyal medyanın dayattığı rutin olduğunu vurgulayan Taşlıçay, bu mecranın, toplumun her kesiminin sorunu olduğunu söyledi.

"Beka" derken yalnızca toprak bütünlüğünü değil, gelenek ve göreneklerin de kastedildiğine dikkati çeken Taşlıçay, "Özgürlük, sahte hesaplardan insanlara iftira atmak değildir. Özgürlük, söylediğinin arkasında durabilmektedir. Yapılması gerekenler yasak olarak addedilmemeli, aksine temel hakların teslim edilmesi olarak görülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Yalova Milletvekili Özel, Yalova Millet Çiftliği üzerine Millet Bahçesi yapılmak istendiğini belirterek, bu arazinin, ülkeyi kivi üretim merkezi yaptığını anlattı.

Atatürk'ün eserlerinin izlerinin silinmek istediğini ileri süren Özel, "Bu, Atatürk'ün mirasına saygısızlıktır." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Başbağlar katliamının yıl dönümünde Başbağlar'da olduklarını belirterek, şehit edilenlerin hepsinin masum olduğunu ifade etti.

Terörün, milli birlik ve kardeşliği bozmak üzere kurgulanmış en alçak yöntem olduğuna işaret eden Karaman, Başbağlar'da terörün, en hain yönüyle ortaya çıktığını söyledi.

Bu toprakların mayasının kardeşlik olduğunu vurgulayan Karaman, "Türkiye üzerinde mezhepsel, sosyal fay hatları oluşturmak isteyenler sukutuhayale uğradılar. Bundan sonra da uğrayacaklar." diye konuştu.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, illerinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından Genel Kurulda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimine geçilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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