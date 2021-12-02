TBMM Genel Kurulu yarın da çalışacak - Yeniden - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Genel Kurulu yarın da çalışacak - Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu yarın da çalışacak - Yeniden

TBMM Genel Kurulu, grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak kararıyla yarın da çalışma kararı aldı.

Tbmm Genel Kurulu, grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak kararıyla yarın da çalışma kararı aldı.

TBMM Genel Kurulu, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grubunun ortak kararıyla 3 Aralık Cuma günü çalışma kararı aldı. Alınan karar, Genel Kurul'da okunarak kabul edildi. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarına bırakılırken, doktorlara getirilen ek gösterge zammının bazı sağlık çalışanlarına da uygulanacağı öğrenildi.Dün Genel Kurul'da doktorlara ek gösterge zammını öngören maddelerin ihdas edilmesinin ardından gelen tepkiler üzerine, yapılan iyileştirmenin kapsamının genişletilmesi kararı alındı. Bu nedenle 5 siyasi partinin anlaşması sonucu Genel Kurul yarın toplanarak teklife yeni maddeler ihdas edilecek.


İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

İzmir'de CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişi MHP'ye katıldı

 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

 Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle ilgili videolar izleten Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle ilgili videolar izleten Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title