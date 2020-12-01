TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
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TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

01.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:06
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "Esnafın sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

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HDP'nin "Kovid-19" ile ilgili önerisinin oylaması istenen yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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