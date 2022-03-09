TBMM Genel Kurulu toplandı

ERZURUM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir "İstiklal Marşı'nın kabulü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü", CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "Uşak'ın sorunları", HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz de "Adana'nın sorunları" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.