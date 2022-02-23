TBMM Genel Kurulu toplandı

GAZİANTEP (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, MHP Gaziantep Milletvekilli Ali Muhittin Taşdoğan seçim bölgesi Gaziantep, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin "Adana'nın sorunları", AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise "24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.