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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA, Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

GAZİANTEP (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, MHP Gaziantep Milletvekilli Ali Muhittin Taşdoğan seçim bölgesi Gaziantep, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin "Adana'nın sorunları", AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise "24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Nimetullah Erdoğmuş, Gaziantep, TBMM, Politika, Haberler

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