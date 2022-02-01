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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA, Zehra Aydın Turapoğlu - Güncel
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplandı.

KOCAELİ (AA) - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker "Kocaeli'de 2021'de yapılan ve 2022'de yapılacak yatırımlar", CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan "Aydın ilinin sorunları", HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık ise "Van'ın sağlık sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Güncel

Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti, Kocaeli, TBMM, Güncel, Haber

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