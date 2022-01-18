TBMM Genel Kurulu toplandı

İZMİR (AA) - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan Başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, seçim bölgesi İzmir'in sorunlarına değindi.

İzmir'in, değerleriyle Türkiye'nin kıymetlisi olduğunu belirten Osmanağaoğlu, şehrin hak ettiği yerde bulunmadığını söyledi.

İzmir'in, altyapı problemleri başta olmak üzere birçok sorunun merkezinde yer aldığını dile getiren Osmanağaoğlu, "İzmir'in problemleri, liyakatsiz kadrolarla yönetilmesi sebebiyle bir yığın haline gelmiştir. Hiçbir şehrimiz kirli zihniyetlerin ekmek kapısı haline getirilmeyecektir." dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Artvin'in ormanlık alanlarında kaçak yapılaşmaların söz konusu olduğunu, bir iş insanının Cerattepe'de ÇED alanı dışında villa yaptığını ileri sürdü.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ise Elazığ'da yaklaşık iki yıl önce meydana gelen depremde 19 bine yakın yapının hasar gördüğünü, geçen iki yıllık süreçte yaraların sarıldığını ifade etti.

Devletin, iki yıllık sürede 7 milyar 486 milyon liralık bir bütçeyle Elazığlı hemşehrilerinin yanında yer aldığını belirten Ağar, "Hemşehrilerimizin depremle sarsılan hayatlarının maddi imkansızlıklar ile de sarsılmaması için gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Eğer devletimiz güçlü olmasaydı, bu kadar kısa sürede depremin açtığı yaraların bu ölçekte tedavisi mümkün olmazdı." diye konuştu.