TBMM Genel Kurulu toplandı

MERSİN (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik "Mersin'de ticaret ve ekonomik hayat", CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer "Antalyalı üreticilerin içinde bulunduğu durum", AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise "Erzurum'da 500 yıldır süregelen 1001 hatim geleneğinin birlik ve beraberliğe etkisi" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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