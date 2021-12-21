TBMM Genel Kurulu toplandı

GAZİANTEP (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündeme geçilmeden önce, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, seçim bölgesi Mersin'e yapılan yatırımlara değindiği konuşmasında, AK Parti olarak, Türkiye'ye eser kazandırmak yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

Yurt genelinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya birçok alanda büyük yatırımlara imza attıklarını, bu yatırımlardan Mersin'in de yararlandığını ifade eden Taşkın, "Önümüzdeki dönemde de her alanda yatırım ve hizmetlere devam edeceğiz." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Gaziantep'te bir kurtuluş destanının yazıldığını söyledi.

Kaplan, özgürlüğünü büyük mücadele sonucu kazanmış bir şehrin ferdi olarak, kentin kurtuluşunda verdikleri mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Gaziantep'in ekonomik yönden zor günler geçirdiğini de ifade eden Kaplan, "İğneden ipliğe her şeye zam geldi ve artık tünelin sonu göründü. İnsanlar fırınlardan ucuz fiyata bayat ekmek alabilmek için kuyrukta. Vatandaşımızı ve ülkemizi kurtarmanın tek yolu erken seçimdir." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ise Maraş olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özen, Kahramanmaraş Valiliğinin, Maraş olaylarının yaşandığı tarihin yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde, her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurduğunu ileri sürdü.

Kendilerine "Bu yarayı kaşımayın artık" denildiğini iddia eden Özen, "Olayın kapanması, yüzleşmeyle mümkün olur. Bu olayların bir daha yaşanmaması için bu olayla yüzleşilmeli, Alevi halkından özür dilenmelidir." diye konuştu.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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