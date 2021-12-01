TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban "kadına yönelik şiddetle mücadele", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "çiftçilerin sorunları", MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, "Aksaray'a yapılan yatırımlar" konusunda konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Ban, kadına karşı şiddetin, coğrafyalardan bağımsız, tüm ülkelerin ortak sorunu olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için toplumsal düzeyde ortak akıl, kararlı ve topyekün mücadele gerektiğini söyledi.

Ban, medya temsilcilerini, dizi ve film yapımcılarını, çalışmalarında kadına karşı şiddetle mücadele süreçlerine etkin şekilde desteğe, şiddet sahnelerinin sebep olacağı kötü örneklerin toplumda yaratacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak daha dikkatli olmaya çağırdı.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının erteleme süresinin dün sona erdiğini ifade ederek, "Kısa sürede haciz işlemleri başlayacaktır. Bir an önce iktidar bu konuda düzenleme yapmalı, çiftçiye haciz işlemlerinin önü kesilmelidir." dedi.

MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı ise gıda sektöründe küresel anlamdaki sorunlara dikkati çekerek, "Buna karşılık Türkiye, temel gıda ürünü üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almakta ve gücünü dünyaya göstermektedir. Ancak tarımsal üretim potansiyeli bakımından büyük zenginliğe sahip Türkiye'nin bu meydan okumasının mümkün olabilmesi için çiftçilerimizin sesine kulak vermeli, doğru politikalarla çiftçimize gereken özeni ve değeri göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek elektrik ücretinin, üretim maliyetini artırdığına ve tarımda rekabet gücünü azalttığına dikkati çeken Kaşlı, çiftçilerin üretim maliyetlerinin düşürülmesini beklediğini söyledi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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