TBMM Genel Kurulu toplandı

MERSİN (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat " Türkiye'nin AND Parlamentosu'ndaki etkinliği", CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel "Mersin'in sorunları", MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ise "Yozgat'a yapılan yatırımlar ve ilin çeşitli ihtiyaçları" hakkında gündem dışı konuştu.

Polat, AND Parlamentosu'nun salgın sonrasındaki ilk oturumuna Türk heyeti olarak katıldıklarını anlatarak, Parlandino'daki komisyon çalışmaları kapsamında Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile Dış İlişkiler Komisyonunun toplantısında yer aldıklarını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Parlandino'nun bir oturumunun Türkiye'de yapılması yönündeki davetini ilettiğini belirten Polat, bu davetin memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Gökçel ise Mersin'e ana konteyner limanı projesi yapılması için mücadele edeceklerini ifade ederek, projenin isminin "Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı" olmasına tepki gösterdi. Cengiz Gökçel, Mersin'in neden 11. Kalkınma Planı'ndan çıkarıldığını sordu.

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