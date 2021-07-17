TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından buna ilişkin Başkanlık Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği vasfını kazanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gündem dışı yaptığı konuşmasında, vekilliğinin sona ermesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya "Ankara'nın sorunları" hakkında, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç "Kurban Bayramı"na ilişkin gündem dışı söz aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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