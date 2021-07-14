TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel "Kütahya'nın sağlık turizmi potansiyeli", CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek "Kırcami bölgesi imar sorunu", MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı "Srebrenitsa soykırımı" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti'li Gazel, Türkiye'nin modern sağlık hizmetleriyle önemli sayıda sağlık turisti ağırladığını ve bu şekilde ülke ekonomisine katma değer sağladığını belirtti. Salgın sonrasında bu sektörden ciddi gelir öngörüldüğünü vurgulayan Gazel, termal sağlık turizminin de sağlık turizmi alanında yer aldığına dikkati çekti. Gazel, Kütahya'nın termal sağlık turizmi konusunda önemli bir potansiyeli bulunduğunu kaydederek, Kütahya'da bu alandaki tesis ve hizmetleri anlattı.

CHP'li Zeybek, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Kırcami bölgesindeki imar sorununun vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, bu konudaki davaya bakan Bölge İdare Mahkemesinin bir an önce karar vermesini istedi.

MHP'li Sancaklı, Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçtiğini, Türkiye'nin bu soykırımı unutmayacağını, unutturmayacağını vurguladı.

Savaş sırasında BM'nin Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan ettiğini ve o sırada Hollanda güçlerinin bu görevi yerine getirdiğini anımsatan Sancaklı, Hollanda güçlerinin, koruması gereken masum insanların soykırımına neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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