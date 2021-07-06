TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu "Zonguldak Filyos Limanı Projesi", CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, illerinin çeşitli sorunlarına ilişkin gündem dışı konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Çolakoğlu, Filyos Limanı Projesi'nin altyapı inşaatının tamamlandığını, üst yapı çalışmalarının ise 2023 yılında biteceğini bildirdi.

Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'ndeki tüm parsellerin faaliyete geçmesiyle yaklaşık 12 bin kişilik yeni istihdam oluşacağını belirten Çolakoğlu, "Bölgemize 1,5 milyar dolarlık yatırım çekileceği, bu yatırımlar sayesinde yıllık 2 milyar dolarlık satış gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bölgenin tamamının faaliyete geçmesi durumunda yıllık 750 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmesi tahmin edilmektedir." bilgisini paylaştı.

CHP Kayseri Milletvekili Arık, Kayseri'nin parsel parsel bölüşüldüğünü ileri sürerek, "Kocasinan Güneşli'de köylünün 1960 yılında Ziraat Okulu için bağışladığı 1 milyon metrekarelik alanı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle konut alanına çevirdiler. Büyükşehir Belediyesi de köylünün elinden aldığı toprağını, 700 villa parseline dönüştürdü, zenginlere satacak." iddiasında bulundu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Maçin, Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğunu ancak yüksek girdiler nedeniyle çiftçilerin üretim yapamaz hale geldiğini savundu.

Maçin, elektrik kesintilerinin vatandaşı mağdur ettiğini, elektrik sayaçlarının konut dışında yer aldığı için hayali faturalar geldiğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz