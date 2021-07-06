TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu "Zonguldak Filyos Limanı Projesi", CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, illerinin çeşitli sorunlarına ilişkin gündem dışı konuştu.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Çolakoğlu, Filyos Limanı Projesi'nin altyapı inşaatının tamamlandığını, üst yapı çalışmalarının ise 2023 yılında biteceğini bildirdi.
Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'ndeki tüm parsellerin faaliyete geçmesiyle yaklaşık 12 bin kişilik yeni istihdam oluşacağını belirten Çolakoğlu, "Bölgemize 1,5 milyar dolarlık yatırım çekileceği, bu yatırımlar sayesinde yıllık 2 milyar dolarlık satış gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bölgenin tamamının faaliyete geçmesi durumunda yıllık 750 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmesi tahmin edilmektedir." bilgisini paylaştı.
CHP Kayseri Milletvekili Arık, Kayseri'nin parsel parsel bölüşüldüğünü ileri sürerek, "Kocasinan Güneşli'de köylünün 1960 yılında Ziraat Okulu için bağışladığı 1 milyon metrekarelik alanı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle konut alanına çevirdiler. Büyükşehir Belediyesi de köylünün elinden aldığı toprağını, 700 villa parseline dönüştürdü, zenginlere satacak." iddiasında bulundu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Maçin, Şanlıurfa'nın bir tarım kenti olduğunu ancak yüksek girdiler nedeniyle çiftçilerin üretim yapamaz hale geldiğini savundu.

Maçin, elektrik kesintilerinin vatandaşı mağdur ettiğini, elektrik sayaçlarının konut dışında yer aldığı için hayali faturalar geldiğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Zeki Müren Şeyma Subaşı Kartal Tibet
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 16:06:25. #1.15#

title