TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen "Ülkemizde gerçekleşen savunma sanayi faaliyetleri", CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Bursa ili İnegöl ilçesinin sorunları" ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise "Sivas ilinin sorunlarına" ilişkin gündem dışı konuştu.

Milletvekillerin konuşmalarının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kamuoyuna "Elmalı davası" olarak yansıyan 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğun istismara uğradığına yönelik iddialara değinerek sanıkların serbest bırakılmasını eleştirdi. Türkkan, sanıkları serbest bırakılmasının Türk halkının vicdanını derinden yaraladığını dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, halkın tarihin en büyük yoksulluğunu yaşadığını, asgari ücretin enflasyon karşısında her gün eridiği bir dönemi yaşadığını ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Varlık Barışı uygulamasının 6 ay daha uzatılmasını eleştirerek Türkiye'nin kara para cennetine dönüşen bir ülke haline geldiğini iddia etti. Özkoç, Türkiye'nin bazı limanlarında kokain ele geçirildiğini ancak uyuşturucu maddelerinin teslimat adreslerinin açıklanmadığını, bunun da doğal bir durum olmadığını söyledi.

Özkoç, Türk ihracatının 17gündür durduğunu, geçiş belgesi verilmediği için Türk şoförlerin Kazakistan sınırında bekletildiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Varlık Barışı uygulamasının daha önceki düzenlemelerle de yapıldığını anımsatarak yurt dışında çeşitli nedenlerle döviz bulunduran vatandaşların paralarını ülkeye getirmelerini temenni ettiğini söyledi.

Elitaş, Kazakistan sınırında bekletilen Türk şoförlerin durumuna ilişkin ise daha önce yapılan girişimler sonucunda Türkiye'ye verilen kotada 3 bin civarında bir artış olduğunu, son gelişmelerden sonra bu kotanın arttırılması için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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