TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy "İstanbul'da yaşanan çevre sorunları", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı "PKK terör örgütünün 1979-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği sivil katliamlar" ve AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya teşriflerinin 102. yıl dönümü" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta