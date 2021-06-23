TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk "Denizli-Çivril Işıklı Gölü'ndeki su kaynaklarının azalması"; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan "Artvin Yusufeli'nin sorunları" ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise "Mesleki ve Teknik Eğitim" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in, Sayıştay Başkanlığına seçilmesini eleştirdi.

Dervişoğlu, "Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması, Meclisin etkisizleştirilmesinden sonra yargı da denetleyici organ olmaktan çıkarılmıştır. Ne yaparsanız yapın ama unutmayın ki yolsuzluk, haksızlık, liyakatsizlik söz konusu olursa İYİ Parti'nin nefesi ensenizdedir. Kuvvetler ayrılığını esas alan, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin mutlaka tesis edilmesi sağlanacaktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de Özbekistan'ın, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesine üye olma kararı aldığını anımsatarak, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise "Binlerce KHK'li açlık ve yoksulluğa mahkum edildi ama birileri de komisyonculuk yapmış ve borsa kurmuş." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de 23 Haziran 2019'da İstanbul'da yenilenen yerel seçimin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Osmanlı tokadını atacağız dediler, demokrasi tokadını yediler." ifadesini kullandı.

Doğrudan gelen yatırımların açıklandığını, her 100 doların 64'ünün gayrimenkul alımı için olduğunu kaydeden Özel, "İstanbul'da reklamlarda, 250 bin dolar verirseniz ay yıldızlı pasaportu veriyorlar. Daireyi alana pasaport bedava noktasına getirdiler. Meclisin buna bir şey yapması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürünün "kayyum" olarak atandığın öne sürdü. Özgür Özel, "Dün yapılan oylamada 15 fire çıktı. Saray talimatına ve grup disiplinine rağmen küçük, anlamlı ve umut verici 15 Cumhur ittifakı milletvekiline teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise parlamentoyu, yaptığı iş ve eylemlerden dolayı itibarsızlaştırmanın doğru olmadığını belirtti.

Siyasi partilerin seçim zaferlerini kutlamalarının güzel olduğunu dile getiren Özkan, "Biz de zaferlerle dolu geçmişimizde yine büyük bir zafere imza attığımız haftanın içinden geçiyoruz. 24 Haziran büyük zafere imza attığımız gündür, kutlu olsun. Tüm bu zaferler gelecekte yapılacak zaferlerde milli iradenin, milleti arkasına alanların yeni zaferlerinin müjdecisidir." görüşünü paylaştı.

Özkan, Türkiye'nin dünyada aşı üreten ilk on ülke içine girdiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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