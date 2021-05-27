TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep'in sorunlarına değinerek, esnaf ve çiftçinin ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini, kuraklığın çiftçilere çok büyük zarar verdiğini, öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanamadığını, kira fiyatlarının ise giderek arttığını savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, gündem dışı konuşmasında, 27 Mayıs 1960 darbesinin, Türk siyasetinde kara bir leke olduğunu vurguladı.

Milletin iradesiyle seçilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehit edildiğini dile getiren Etyemez, bugünün anlaşılması için geçmişte yaşanan olayların iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.

Etyemez, 1960 darbesinden sonra devam eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar meydana gelen darbe ve darbe teşebbüslerinin hiç bir zaman unutulmamasını istedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, darbeyle millet iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

İhtilal yapanların ve aklından geçirenlerin lanetle anıldığına işaret eden Aydemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ artıklarının temizlendiğini, vatandaşların terörden uzak ve huzurlu bir şekilde yaşamaya başladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta