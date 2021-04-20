TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'ta sağlık yatırımları ve sağlık sisteminin gelişimi, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'taki yatırımlar, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise Şırnak'ın sorunları hakkında gündem dışı konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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