TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'ta sağlık yatırımları ve sağlık sisteminin gelişimi, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'taki yatırımlar, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise Şırnak'ın sorunları hakkında gündem dışı konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı