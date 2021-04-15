TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya "Kanal İstanbul Projesi", AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar "Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 8 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın durumu" ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan "Serhat şehir gazi Kars'ın misyonu ve vizyonu" başlıklı gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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