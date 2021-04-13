TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Kırıkkale'nin tarihi ve kültürel değerleri", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Basın İlan Kurumu ve gazetelere kesilen cezalar", AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "31 Mart Vakası" başlıklarında gündem dışı konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, Basın İlan Kurumunun işlevinden saparak, gazeteleri cezalandıran bir aygıta dönüştüğünü ileri sürdü. Çakırözer, ilan kesme cezalarının mahkeme kararı sonrasında verilmesini, Kurumunun, Sayıştay denetimine alınmasını istedi.

Çakırözer, sadece basın kartlı gazetecilerin aşılanmasının adaletsizlik olduğunu, bütün gazetecilerin aşılanması gerektiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Çamlı ise 31 Mart Vakası'nın yıl dönümüne işaret ederek, "Sözde hürriyet ordusu, Yıldız Sarayı'na ulaşınca harekat, tarihin en meşhur Yıldız yağmasına dönüştü." dedi.

Çamlı, bu masonik tiyatro darbe günlerinde Rıza Tevfik'in, "Beyhude yere kardeş kanı dökülmesi büyük cinayet olacaktır." ihtarına Talat Paşa'nın "Cemiyetin paraya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı ancak Yıldız Sarayı zenginlikleri ve oradaki hazine karşılayabilir." yanıtını verdiğini anlattı.

Çamlı, "Bu cevap bize sadece siyonist bir suikast olan 31 Mart figüranlarının gafletlerini anlatmıyor. Aynı zamanda 'Beştepe'de altın musluklu, bin bir odalı saray' tezviratlarıyla yapılan tahrikler ve bu tahrike teşne erbabı mugalatanın muhtemel gafletine dikkatlerimizi celp ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çamlı, tarihin bu facialarından gerekli derslerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz