TBMM Genel Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıl dönümüne", AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, "Selçuklu devlet armasındaki çift başlıklı kartalın kadın-erkek eşitliği temalı simgesel anlamına" ve MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, "21 Mart Nevruz Bayramı"na ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta