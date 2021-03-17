TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

17.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:52
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "Andımız", CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin "Türkiye'de deprem gerçeği ve fay yasası", AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" konularında gündem dışı konuşma yaptılar.

Nuhoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Andımızın nesinden rahatsız oldun?" diye sorarak, "Bu kararlar, Türk ve Atatürk'e karşı olanların kararlarıdır. Bu kararlarda etkisi veya imzası olan herkes, tarih önünde sorumludur ve er geç Türk milletine hesap vereceklerdir." diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Şevkin, afet zararlarını azaltıcı veya önleyici yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun çok iyi çalışmalar yapacağını umduklarını ifade etti.

İzmir depreminde Rızabey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 37 vatandaşın ailelerinin, apartmanın bulunduğu alanın park olmasını istediklerini anlatan Şevkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ailelerin bu taleplerinin yerine gelmesi için çağrıda bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, Çanakkale'nin "Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı topraklar" olduğunu vurgulayarak, Çanakkale'de tarihe sığmayacak kadar büyük bir zafer kazanıldığını anlattı.

Çanakkale Zaferi'nin medeniyet yürüyüşünün en önemli ilham kaynaklarından biri olduğunun altını çizen İskenderoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü de kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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