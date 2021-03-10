TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir "12 Mart Gününün İstiklal Marşı'nın kabulü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü", CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Şiddetsiz siyaset", HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu "10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Aydemir, 12 Mart'ı "şahlanış günü" olarak gördüklerini belirterek Erzurum'un İstiklal Mücadelesi'nde Alvarlı Muhammet Lütfü Efe'nin önemine işaret etti. Alvarlı Muhammet Lütfü Efe'nin, Yavi beldesinde Hınçak ve Taşnak çetelere karşı milleti ordu haline getirdiğini anlatan Aydemir, 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Yavi köyünün intikam saldırısıyla karşılaştığını söyledi. Aydemir, PKK terör örgütünün Hınçak-Taşnak çeteleri olduğunu belirterek "PKK, asla Kürt'ü tarif etmez." dedi.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, AK Parti iktidarının milletin yarısını ötekileştirmeye çalıştığını iddia ederek Türkiye'de barış dendiği zaman bir temel meselenin Kürt meselesi olduğunu savundu. PKK ile HDP arasında sosyolojik bir bağ ve siyasal etkileşim olduğunu dile getiren Bekaroğlu, "HDP, kim ne derse desin, eksiklikleriyle, hatalarıyla, terörü kınadı, kınamadı ama varlığıyla Kürt meselesi, bu istikametteki talepleri, siyasi olarak, siyasetin meşruiyeti içinde, yasal olarak dile getirmenin temsilcisidir. Böyle olmalıdır, bu hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Demokratik siyasetin önünün açılması gerektiğini aktaran Bekaroğlu, "HDP'yi kapatmak, demokratik yolla müzakere edilerek, Kürt taleplerini konuşmak ve sonuca bağlamanın yolunu kapatmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bizim milleti ötekileştirmek gibi bir derdimiz yok. Sayın Bekaroğlu, kendi zihin dünyasını, zihin kodlarını bize yakıştırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bekaroğlu'nun konuşmasındaki iddiaları reddettiklerini kaydeden Muş, "Biz, demokratik siyaseti, siyasal zemini her zaman destekledik. AK Parti iktidarlarının bugüne kadar yaptıklarını, hiçbir siyasal iktidar yapmamıştır Türkiye'de. Terörün tasfiyesi için hangi adımlar atılması gerekiyorsa hangi siyasal bedelleri göze alarak neler yaptığımızı herkes iyi biliyor. Ama siz bir taraftan demokratik siyasal zeminde faaliyet göstereceğinize, meşru alanda kalmayı tercih edeceğinize, bunu yapmayıp farklı alanlara giriyorsanız, eğer terör daha fazla kendisine alan oluşturmaya başlıyorsa, kusura bakmayın orada devletin ilgili kolluk kuvvetleri dereye girer ve gerekeni yapar." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Kerestecioğlu, İlhami Balı'nın 10 Ekim Ankara Garı saldırısını planladığını ve Türkiye-Suriye sınırı arasındaki geçişleri sağladığını iddia ederek İlhami Balı'nın ve kamu görevlileri arasında bir ilişki olduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bu iddiaları reddettiğini belirterek Türkiye'nin DAEŞ'ı terör örgütü olarak ilk tanıyan ülkelerin başında geldiğini, DAEŞ terör örgütüne en büyük darbeyi de Türkiye'nin vurduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz