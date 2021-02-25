TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, gündem dışı konuşmasında, Sivas'ın tarihi, güzellikleri ve yapılan yatırımları hakkında bilgi vererek, "Milletin kürsüsünden, yarın doğum günü olan milletin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyorum." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'ın doğal ve tarihi güzelliklerini anlatarak, şehrin yöresel yemeklerini tatmak ve güzelliklerini görmek üzere herkesi Uşak'a davet etti.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi" protokolünün şartları nedeniyle birçok acentanın sorunlar yaşadığını söyledi.

Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Bir an önce işini gücünü bırak, turizmin önünü aç. Bu ülkede sadece senin şirketin yok." diye seslendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz