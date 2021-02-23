TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ????terör ve terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ????terör ve terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir "İktisadi gelişmeler ve Doğu Anadolu'nun kalkınma trendi", CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap "İşitme ve görme engelli insanların sorunları", HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ise "21 Şubat Dünya Ana Dil Günü" ile ilgili gündem dışı konuştu.

Yerinden söz alan grup başkanvekilleri kısa değerlendirmeler yaptılar.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, esnafın vergi borcunun faiziyle ötelendiğini; çiftçiye haciz geldiğini, insanların geçim derdinden intihar ettiğini savunarak, "Devletin kasası hala beşli çeteye çalışmaya devam ediyor. Biraz da perişan haldeki bu milleti düşünün." dedi.

Türkkan, Türk Kızılay'da liyakatsiz atamaların devam ettiğini öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yapılan çirkin ve aşağılık saldırıyı kınadığını belirtti.

Akçay, 2015 yılında öldürülen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise 21 Şubat Ana Dil Günü'nü kutladı ve bunu farklı dillerde söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da şehitler, işsizlik, kadın cinayetleri, çocuk istismarları gibi konuların ortak sorunlar olduğunu vurgulayarak, "Sorunları çözmek, doğruyu yaratmak için birlikte çalışmak zorundayız." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise partisinin Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik, bir müptezelin çirkin ve alçakça saldırısını kınadığını ve lanetlediğini kaydetti.

Terörle mücadeleye de değinen Akbaşoğlu, "Terör ve terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir. Terör örgütlerine hesap sorulmuştur ve sorulacaktır. En son Kandil'in kapısı olan Gara, teröristlerin başına yıkılmıştır. Diyarbakır annelerinin 'devletimiz var olsun, terör örgütü kahrolsun' sözü her şeyi özetlemektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden