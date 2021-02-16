TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yapıyor.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yapıyor.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Akar ve Soylu, PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatına ilişkin konuşacak. Milli Savunma Bakanı Akar, Genel Kuruldaki sunumuna başladı.

Bu arada konuya ilişkin siyasi parti gruplarının temsilcileri de birer konuşma yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıyı takip etmek üzere Genel Kurul salonuna geldi. Genel Kurul salonuna, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışının ardından salondan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu