TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

11.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:42
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda yenildiğini ve bu süreç içerisinde Anadolu'nun birçok şehrinde olduğu gibi Maraş'ın da işgal edildiğini söyledi. Halkın silaha sarılarak 22 gün süren ve başka bir yerden destek almaksızın mücadele verdiğini belirten Kılıç, bu çetin savaşta Ermeni komiteciler ve işgalci güçlerin kovulduğunu belirtti.

İstiklal Mücadelesi'nde Maraş'ın "Kahraman" unvanı aldığını aktaran Kılıç, savaşta hayatın kaybeden şehitleri ve gazileri minnetle andığını dile getirdi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "2021 Afyonkarahisar Aile Yılı" nedeniyle yaptığı konuşmada ailenin önemine değindi. Ailenin evrensel ve kutsal bir kurum olduğuna dikkati çeken Taytak, bir toplumda aile kurum ne kadar güçlü olursa o toplumun da o kadar güçlü olacağını vurguladı.

Bazı televizyon kanallarındaki gündüz kuşağındaki programları eleştiren Taytak, bu programların aileye çok büyük zararlar verdiğini dile getirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise üç ayların başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üç aylardan recep, şaban ve ramazan aylarının 12 ay içerisindeki en hayırlı ayları olduğunu anlatan Özdemir, bu ayların rahmet ve mağfiret ayı olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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