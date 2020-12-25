TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

25.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:34
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "İstiklal Marşı'nı yazan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 20 Aralık doğum yıl dönümü ve 27 Aralık ölüm yılı anma günü", AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, "Sivas'a yapılan yatırımlar", CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı" konularında birer konuşma yaptı.

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik, Mehmet Akif Ersoy'u özünden anlayan, anlatan eğitimcilerin olması gerektiğini belirterek, "Yüz yıl önce Mehmet Akif'i anladığımızda, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Kuzey Afrika'da, Mavi Vatan'da oynanan oyunların, Türkiye coğrafyası üzerinden aklını ve stratejisini mandacılık zihniyetinden alan değil, oyun üstüne oyun kuran, oyun bozan bir gücün sahibi olduğumuzu anlarız." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Polat, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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