TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı konuşmasında, öğretmenlerin sorunlarına değindi. Öğretmenlerin artık icraat beklediğini belirten Sunat, her seçim döneminde sözü verilen 3 bin 600 ek göstergenin en kısa sürede verilmesini istedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, kadının biyolojik farklılığının yazgısının toplumsal yazgıya dönüştüğünü ifade etti. Erkeğin kadından üstün görüldüğü düzende şiddetin, mevcut düzenin sürdürülmesinin bir aracı olarak görüldüğünü belirten Süllü, kadına yönelik şiddetin en ağır biçimde insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.

Süllü, sözde korumacılık söylemleriyle kadına yönelik şiddetin engellenemeyeceğini dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü konulu konuşmasında, "Kadına yönelik şiddet dünyanın ortak yarasıdır. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, kadın şiddetini sona erdirmek üzere bir dizi politikalar geliştirdiklerini aktararak kadına yönelik nefretin, ayrımcılığın son bulması için İstanbul Sözleşmesi'nin topluma daha iyi anlatılması gerektiğine inandığını vurguladı.

Muhalefetten kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olmasını beklediklerini belirten Aydın, "Henüz mesleğinin başında olan Aybüke'nin canını almak, annesinin kalbine kor düşürmek, öğrencilerini ve ailesini tarifsiz acılar içinde bırakmak şiddetin en cani yüzü değil midir? Evlatları dağdan gelsin diye aylardır nöbet tutan annelerin yaşadığı acılar, travmalar size göre şiddet değil midir?" sorularını yöneltti.

Aydın, kadına şiddetin siyaset üstü ele alınması halinde mücadelede başarılı olunabileceğini kaydetti.

Öte yandan Meclis Başkanvekili Adan, bu güne özel olarak her partiden bir kadın milletvekiline yerlerinden söz verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı