TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu toplandı

19.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:46
TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de güvenliğimizin sağlandığı, reformların başladığı, ekonominin düzeldiği, önemli sıkıntıların geride kaldığı, büyük bir uzlaşıyla, üç sene seçim olmayacağı bilinciyle yeni dönem hep birlikte inşa edelim." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de güvenliğimizin sağlandığı, reformların başladığı, ekonominin düzeldiği, önemli sıkıntıların geride kaldığı, büyük bir uzlaşıyla, üç sene seçim olmayacağı bilinciyle yeni dönem hep birlikte inşa edelim." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Şırnak İl Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini ve kentte bazı temaslarda bulunduklarını belirtti.

Şırnak'taki bazı yatırımlardan söz eden ve bunların tamamlanması gerektiğini dile getiren Akçay, güvenlik güçleriyle birlikte terörle mücadelede en ön safta kahramanca mücadele eden korucuların da ücretlerinin iyileştirilip, çalışma koşulları ve görev tanımlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni hayvan hakları yasasının iktidar tarafından gündeme getirilerek bir an önce çıkması gerektiğini, İYİ Parti olarak gerekli tüm desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Nevşehir'de en çok buğday, patates ve üzüm üretildiğini, özellikle patates üreticisinin perişan halde olduğunu öne süren Türkkan, "Girdiler yüzde 50 yükseldi ama patates fiyatı aynı kaldı. Alenen Türk çiftçisini açlığa mahkum ediyorsunuz. Sadece çiftçiyi değil bütün milleti açlığa mahkum ediyorsunuz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, RTÜK'e bazı programlarla ilgili yaptıkları başvurulara 5 aydır yanıt gelmediğini belirtti.

RTÜK'te "çifte standart, keyfi bir durumun hakim olduğunu" öne süren Oluç, "RTÜK, Anayasal kurum olma özelliğini şimdiki başkan döneminde tamamen yitirmiştir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Oluç'a katılmıyorum. RTÜK iktidarın sopası değil. İktidarın sopası Basın İlan Kurumu. RTÜK'e 'sopa' derseniz, haksızlık etmiş olursunuz. RTÜK iktidarın giyotini, 'sopa' hafif kaldı." ifadesini kullandı.

"Ekonomi trafik gibidir. Kurallarına uymazsan duvara toslarsın. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum tam budur." diyen Altay, "Bütün dünyada faiz düşerken Türkiye'de arttı. O zaman 130 milyar doları niye çarçur ettiniz? Faizler daha da artacak. Bu kadar hesapsız kitapsız bir ekonomi yönetimini Türkiye hak etmiyor. Ekonomideki buhranı ve çöküşü, demokrasi ve hukuk makyajıyla gidermeniz mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'de güvenliğimizin sağlandığı, reformların başladığı, ekonominin düzeldiği, önemli sıkıntıların geride kaldığı, büyük bir uzlaşıyla, üç sene seçim olmayacağı bilinciyle yeni dönem hep birlikte inşa edelim." dedi.

Konuşmaların ardından, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

İlgili Haberler

Azerbaycan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, 'davetiye' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda, 'davetiye' tartışması
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Ezgi Mola Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Deniz Türüç Ersun Yanal Caner Erkin Malcolm Thomas
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 16:47:52. #1.14#
title