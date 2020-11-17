TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

17.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:39
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimettullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimettullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Karabağ'ın işgalden kurtarılarak Azerbaycan'a karşı işlenen insanlık ve savaş suçları sonunda, Azerbaycan Türklüğünün demir yumruğuyla cezalandırıldığını belirtti.

"Azerbaycan Türkünün sevinci bizim sevincimiz, gururu bizim gururumuzdur." diyen Osmanağaoğlu, Azerbaycan Türklüğünün bu şanlı zaferini mutluluk ve iftiharla yürekten kutladıklarını ifade etti.

Osmanağaoğlu, "Vatandaşlarımızın, Karabağ'ı kendi öz vatanı ve orada çarpışan orduyu kendi öz ordusu olarak görmesini herkes doğru okumalı ve anlamalı. Türk dünyası birdir ve bütündür. Coğrafyasıyla, tarihiyle ve vatanıyla bu birliğin önünde kimse duramaz. Karabağ'ın işgalden kurtarılması, 30 yıl süren ayrılığın sona erdirilmesi, Türk'e kefen biçenlere ders olsun." dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, mesleğine atanmayı bekleyen yüzbinlerce öğretmen adayının her yıl sınavlara girdiğini, bir yandan da geçim sıkıntısıyla uğraştığını söyledi. Atama bekleyen öğretmenlerin geçimlerini sağlayabilmek için farklı işler yapmak zorunda kaldığını dile getiren Karaduman, görevlerine atanmayı bekleyen 700 binden fazla öğretmen adayı varken okullarda ücretli öğretmenlik gibi garip bir yöntemle öğretmen ihtiyacının giderilmeye çalışıldığını ifade etti.

Karaduman, ücretli öğretmenlik uygulamasının atanması yapılmayan öğretmenler için ağır bir hakaret olduğunu savunarak, bu uygulamanın derhal sonlandırılmasını, atama bekleyen öğretmenlerin görevlerine atanmasını istedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara'da kırsal kalkınmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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