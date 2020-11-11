TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu toplandı

11.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:04
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, gündem dışı konuşmasında, Seyit Rıza ve yedi arkadaşlarının haksız yere idam edildiğini iddia ederek, Seyit Rıza'nın mezar yerinin tespit edilmesini istedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Cumhur İttifakı'nın, "emeklilikte yaşa takılanların" sorununu görmezden geldiğini, konuyla ilgili verdikleri önergelerin kabul edilmediğini savundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'da 150 bin tarımsal işletmenin olduğunu, çiftçilerin yazın yaylada, kışın merkezde üretim yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de üretilen narenciyenin yaklaşık yarısının Antalya'da elde edildiğini kaydeden Uslu, AK Parti'nin, bölgede yaşanan doğal afetten zarar gören çiftçilerin yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

İlgili Haberler

AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
AK Parti Silvan İlçe Başkanı Kılıçaslan yönetimiyle toplandı
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp, 'Sivas genel merkezde güçlü bir şekilde temsil edilecek'
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp, "Sivas genel merkezde güçlü bir şekilde temsil edilecek"
Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Madonna Uğur Mumcu Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Kasım Bursa Deprem İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:09:23. #1.15#
title