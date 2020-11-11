TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, gündem dışı konuşmasında, Seyit Rıza ve yedi arkadaşlarının haksız yere idam edildiğini iddia ederek, Seyit Rıza'nın mezar yerinin tespit edilmesini istedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Cumhur İttifakı'nın, "emeklilikte yaşa takılanların" sorununu görmezden geldiğini, konuyla ilgili verdikleri önergelerin kabul edilmediğini savundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'da 150 bin tarımsal işletmenin olduğunu, çiftçilerin yazın yaylada, kışın merkezde üretim yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de üretilen narenciyenin yaklaşık yarısının Antalya'da elde edildiğini kaydeden Uslu, AK Parti'nin, bölgede yaşanan doğal afetten zarar gören çiftçilerin yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta