TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Pandemi döneminde üniversitelilerin yaşadığı sorunlar", CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel "Tarımsal desteklemeler ve çiftçilerin sorunları" ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik "Burdur Gölü ve Salda Gölü" hakkında birer konuşma yaptı.

SP'li Karaduman, Türkiye'de her üç gençten birinin işsiz olduğunu ancak bu durumun hükümetin umrunda olmadığını iddia etti. İktidarın, gençlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü borçlarını silmek yerine, 3 bin borçlu genci icra takibine aldığını söyleyen Karaduman, Türkiye'de her 10 gençten 9'unun borçlu olduğunu, 6'sının ise başka ülkelerin vatandaşı olmak istediğini öne sürdü.

Karaduman, gıda ve tarım gibi insan sağlığıyla doğrudan ilişkili konularda düzenleme yapılırken daha titiz ve şeffaf davranılması gerektiğini ancak Genel Kurul'da görüşmeleri geçen hafta başlayan "Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklifin" bu özellikleri taşımadığını savundu. Teklifte, tüketilen bir ürünün GDO'lu veya sağlıksız olduğunu teşhir edenlere yönelik para cezaları öngörüldüğünü anlatan Karaduman, düzenlemeyle insanları zehirlemeye çalışan odaklara imkan tanınacağını öne sürdü. Karaduman, "Tüketilen bir ürünün GDO'lu olduğuna dair kimse hiçbir şey yazamayacak, nişasta bazlı olduğunu, küresel şirketlerin insanları nasıl zehirlediğini kimse söyleyemeyecek. İthal pirinçlerin paketlerine yerli yazan firmalar teşhir edilemeyecek." ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi ithalat cennetine çevirdiniz"

CHP'li Gökçel, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Çiftçinin zarar ettiğini ve borçlarının 160 milyar liraya çıktığını söyleyen Gökçel, iktidarın çiftçinin bu yükün altında ezilmemesi için bir şey yapmadığını, ülkeyi ithalat cennetine çevirdiğini öne sürdü. Tüm çiftçilerin dertli olduğunu öne süren Gökçel, "Ülkede dertli olmayan bir kesim var, yandaşınız olan ithalat baronları. 28 liradan et ithal ettiniz. AKP iktidarı, tarımı bitirme politikasında çok başarılı." sözlerini sarf etti.

"İktidarın lafa gelince atıp tuttuğunu" öne süren Gökçel, "Bal, bal denilince ağız tatlanmıyor." ifadesini kullandı. Cengiz Gökçel, "iktidarın çiftçisine olan borcunu ödemek yerine yandaş müteahhitlerin milyarlarca liralık borcunu bir gecede sildiğini" de iddia ederek çiftçinin tarımsal destek ödemelerinin zamanında yapılmasını beklediğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gökçel'in "yandaş şirketin borçlarının silindiği" yönündeki iddiası hakkında yerinden söz alarak "Damga Vergisi Kanunu'na uygun olarak dışardan döviz getiren şirketlere bir hak tanınıyor, herhangi bir şirkete yönelik özel bir uygulama yapılmıyor." dedi.

Gökçel, yeniden söz alarak iktidarın tarım sektörü ihracatına yönelik destekleri ortadan kaldırdığını söyledi.

"Ocak'tan bu yana 712 bin kişi Salda Gölü'müzü ziyaret etti"

AK Parti'li Özçelik, Burdur Gölü Havzası'nın Türkiye'de en az yağış alan yerlerden biri olduğunu, Göl'ün kotunun 1970'li yıllardan bugüne 17 metre azaldığını anlattı. Göl'ün yüzey alanındaki azalmanın da dikkat çektiğini vurgulayan Özçelik, iktidarları döneminde Burdur Gölü'ne ilişkin önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Burdur Gölü çevresindeki tarım arazilerinin kapalı sistem sulama imkanı sağlandığını kaydeden Özçelik, Burdur Gölü'nde buharlaşmanın önlenmesine yönelik Ar-Ge çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Özçelik, Burdur Gölü'ne Menderes'in bir kolundan yılda bir veya iki ay su takviyesi yapılması gerektiğini vurgulayarak "Bu konuda DSİ'nin mutlaka atım atması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün ilgili bakanlıklar yaptığı çalışma bağlamında 580 sayfa Burdur Gölü Nehir Havza Planı hazırladığını da aktaran Özçelik, bu kapsamdaki planda belirlenen 7 maddenin uygulanmasının Göl'ün kurtarılması için elzem olacağına dikkati çekti.

Özçelik, Salda Gölü'nün çevresinin temizlendiğini, araç girişlerinin yasaklandığını ve "Saldivler" olarak da adlandırılan alandan göle girişlerin yasaklandığını ancak karşı tarafındaki alanlardan girişlerin devam edeceğini anlattı. Özçelik, "Ocak ayından bu yana 712 bin kişi Salda Gölü'müzü ziyaret etti. Sizleri de dünya harikası Salda Gölü'müzü görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman