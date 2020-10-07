TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu toplandı

07.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:41
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına yönelik yaptığı konuşmada 30 yıldır süren Ermenistan işgalinin son bulması gerektiğini belirterek, "Azerbaycan, haklı mücadelesini sonuna kadar götürmelidir." dedi.

Ermenistan'ın işgale gerekçe olarak bölgedeki nüfusu gösterdiğini, ancak bu nüfusun taşınarak ve Türklerin sürülerek iskan edilmesiyle oluşturulduğunu, bununla ilgili de belgeler bulunduğunu ifade eden Özşavlı, bu belgelere göre müslüman Türk nüfusun daha çok olduğuna dikkati çekti.

Özşavlı, Azerbaycan'ın topraklarını kurtaracağını belirterek, sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

"Ermenistan, Kafkasya'nın İsraili'dir" diyen Özşavlı, Ermenistan'ın ilhamını, desteğini terörizmden aldığını ifade etti.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunlar ve talepleri hakkındaki konuşmasında, süreçte çok sayıda mağdur bulunduğunu ama esnafın, köylünün, çiftçinin, sanayicinin en büyük mağduriyeti yaşadığını söyledi.

Okullar açılmadığı için kırtasiyelerin, büfelerin, kantinlerin, restoranların kapandığını, servisçilerin, otobüs firmalarının zorda olduğunu dile getiren Durmaz, esnafın bu süreçte devletin şefkatli elinin dokunmasını beklediğini kaydetti.

"Büyük devlet, büyük sözler etmekle olmuyor." diyen Durmaz, çiftçinin kullandığı, yeme, ilaca sürekli zam yapıldığını öne sürdü. Durmaz, çiftçiye ve üreticiye ÖTV'siz mazot desteği yapılması gerektiğini belirtti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Dicle Havzası Zori Çayı üzerinde inşa edilmesi planlanan baraj ve doğada yaratacağı tahribat" konulu konuşmasında, onca tahribata rağmen HES'leri savunanlar bulunduğunu söyledi.

Tiryaki, akarsuların denetimsiz biçimde özel sektöre devredildiğini öne sürerek, inşaatına henüz başlanmayan bin 50 projenin süresinin sona ermek üzere olduğunu ancak 6 aylık ek süreler alındığını iddia etti.

Bölge halkının baraj istemediğini ifade eden Tiryaki, coğrafyanın tahrip edilmemesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Beren Saat Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Babel Samatta Ryan Babel Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 15:11:43. #1.14#
title