TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
22.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:44

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel,"Fındık üreticilerinin sorunları", MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu "Mikroplastiklerin çevreyi kirletici etkileri", CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer "Antalya'da narenciye üreticilerinin yaşadığı mağduriyetler" hakkında gündem dışı konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, fındıkta bir operasyonla karşı karşıya olduklarını iddia ederek "AK Parti Ordu Milletvekili de iki tane şirket üzerinden ismini de vererek fındıkta bir FETÖ oyunu olduğunu söyledi. Biz, araştırma önergesi verdik. Maalesef Cumhur İttifakı vekillerinin oylarıyla reddedildi. İçinde FETÖ'nün de olduğu söylenen, çok ciddi araştırılması gereken uluslararası bir oyunun araştırılmasına ret vermiş oldunuz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Avrupalı yüksek fiyattan fındık yemez." dediğini anlatan Adıgüzel, "Bu laf, Avrupalı kartellerin lafı." dedi.

Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yerinden söz alarak "Biz, MHP olarak başka partilerin verdiği grup önerilerine 'evet' demek zorunda değiliz. Fındık da MHP'nin gündemindedir. Konu, partimiz ve bizler tarafından yakından takip edilmektedir." diye konuştu.

Dünyadaki fındığın yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğine işaret eden Akçay, "Fındığın fiyatı, yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bu yıl rekolte düşmüş, talep azalmıştır. Üreticiyi memnun edecek bir taban fiyat mutlaka belirlenmelidir. Tribüne oynamak yerine sayın Cumhurbaşkanının açıklayacağı kararı bekleyelim. İnanıyorum ki hükümet, fındık üreticilerinin beklentilerini karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu, mikroplastiklerin çevre ve sağlık açısından büyük tehlike arz ettiğini belirterek insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz tam bilinmediğini söyledi.

Kalyoncu, mikroplastiklerin büyük bir ciddiyetle ele alınması ve incelenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Özer de narenciye üreticilerinin dönüm başına 2 bin liradan az olmamak üzere Ziraat Bankasından iki yıl ödemesiz 0 faizli 5 yıl vadeli kredi talepleri olduğunu, tarımsal sulama ücretlerinde indirim istediklerini, ödemeleri devam eden zirai kredilerin vadelerinin 2 yıl ertelenmesini istediklerini anlattı.

Kaynak: AA

Manşet

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