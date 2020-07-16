TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
16.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:50

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Ayasofya" hakkındaki konuşmasında, İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olduğunu belirtti.

Müzeye dönüştürüldüğü için Ayasofya'nın minarelerinin 86 yıl boyunca susturulup hüzne boğulduğunu dile getiren Gündoğdu, yeniden ibadete açılmasıyla bu suskunluğun sona erdiğini söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak." sözlerini aktaran Gündoğdu, "O gün gerçekleşti, Türk milletinin, Türk İslam dünyasının, mazlum ve mağdur coğrafyaların gözü aydın." dedi.

AK Parti'li Gündoğdu, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılışına yönelik imzayı atmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olduğuna işaret ederek, "Ayasofya'yı ibadete açarak, milletimizin binlerce yıldır muhafaza ettiği birlik ruhunu, eksik parçasını tamamlayan; bizim büyük bir millet olduğumuzu yeniden hatırlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, "Bitlis'in sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, her seçimde sözü verilen Bitlis Havalimanı'nın yapılmaması nedeniyle iktidarı eleştirdi.

Şehre yapılması planlanan bazı karayolu ve çevre yollarının da hizmete sunulmadığını savunan Gaydalı, öte yandan TEKEL fabrikasının kapatılmasıyla birçok kişinin işsiz kaldığını söyledi.

Gaydalı, Kovid-19 salgını nedeniyle iş yerlerinin kapılarına kilit vurduğunu belirterek, normalleşme sürecinden sonra ildeki vaka sayılarının arttığını ifade etti.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, "Bilim adamlığı" hakkındaki konuşmasında, iktidarın, muhalefet tarafında siyasetçilerin, iktidar tarafında ise bilim insanlarının yer aldığı televizyon programları yapılmasını sağladığını öne sürdü.

Yanlı görüş bildiren bu akademisyenler yüzünden bilim insanlarının kredibilitelerini kaybettiğini savunan Kabukcuoğlu, televizyonlardaki kavgalı tartışma programlarının vatandaşların kafasının karışmasına neden olduğunu, iktidarın da bu durumdan memnuniyet duyduğunu iddia etti.

Kabukcuoğlu, akademisyenlerin, özgeçmişlerindeki saygın yayınları ve bilimsel çalışmalarıyla anımsanması gerektiğine işaret ederek, "Bilim insanları kendi değerlerini, milletin kendilerinden ne istediğini bilmelidir. Objektif, tarafsız olmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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